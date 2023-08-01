Сбер на 77 % увеличил выдачи образовательных кредитов студентам из Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала 2023 года студенты из Тюменской области оформили в Сбербанке образовательных кредитов на 44 млн рублей. Это на 77 % больше, чем за тот же период прошлого года.

Чаще всего образовательные кредиты берут для обучения в Тюменском государственном университете. Далее по популярности идут Тюменский государственный медицинский университет Минздрава РФ и Тюменский индустриальный университет.

Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: "Образовательные кредиты — это хороший инструмент для всех, кто заботится о будущем и уже сейчас занимается планированием своего профессионального пути. Большая часть процентов по образовательному кредиту погашается за счёт государства, льготный период длится весь срок обучения и ещё девять месяцев после окончания вуза или колледжа. Во время учебы студенту необходимо ежемесячно выплачивать только проценты, сумма которых сопоставима со стоимостью бизнес-ланча в студенческом кафе".

Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "В Тюменской области растет спрос на образовательные кредиты. Качественное образование становится отличным стартом для будущей профессиональной карьеры, поэтому тюменские студенты выбирают обучение в региональных вузах с помощью льготных займов".

Образовательный кредит — это целевой кредит, для него характерны более низкая процентная ставка, льготные условия по платежам и длительный срок погашения. Такой кредит позволяет оплатить до 100% стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах.

Сейчас общая ставка кредита на учёбу составляет 18,54% годовых, из которых студент заплатит лишь 3%, а оставшиеся 15,54% — государство. Таким образом, если 5-летнее обучение в вузе стоит 500 тысяч рублей, то по условиям кредита ежемесячный платеж в первый год составит 40% от начисленных процентов — порядка 75 рублей в месяц. Второй год — 60% (225 рублей). С третьего года и до конца обучения (плюс 9 месяцев после его окончания) — 100% (896 рублей). Когда льготный период закончится, ежемесячный платёж вырастет, поскольку выпускник начнёт погашать основной долг. Период погашения кредита после окончания вуза составляет 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно.

Оформить кредит может только сам студент. Для подачи заявки нужно иметь постоянную или временную регистрацию в России. Если студенту меньше 18 лет, понадобится согласие одного из родителей. Справка о доходе не нужна. Пакет документов включает заявку на кредит, паспорт с отметкой о регистрации, договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг и счёт на оплату обучения. Подать заявку можно в любом отделение Сбера, и банк её сразу рассмотрит.

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