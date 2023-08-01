Жителей Тюмени в преддверии 1 сентября призвали сделать дорогу в школу безопасной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О безопасности и правилах дорожного движения в преддверии нового учебного года напомнили водителям и маленьким пешеходам в Тюмени. Участниками ежегодной профилактической акции "Дорога в школу", которая прошла 31 августа, стали будущие первоклассники и их родители, волонтеры, сотрудники ГИБДД Тюменской области, депутаты областной и городской дум.

На одном из самых оживленных участков улицы Республики напротив Центральной площади по обеим сторонам проезжей части дети и взрослые выстроились с плакатами "Пропусти пешехода", "Сбавьте скорость", "Внимание на дорогу" и другими. Водителям и прохожим волонтеры и сотрудники ГИБДД раздали листовки и памятки о безопасном поведении на улице и правилах дорожного движения.

"Подготовка к учебному году не ограничивается последним месяцем лета, - рассказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. - Содержание улично-дорожной сети, контроль за готовностью образовательных учреждений ведется постоянно".

По его словам, уже с мая проводится обследование улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений всего региона. Данная работа организуется совместно с собственниками дорог и коммунальными службами с привлечением родительской общественности.

Андрей Миллер отметил, что все недочеты оперативно устраняются благодаря налаженному взаимодействию всех служб: в комплексе обновляется дорожная разметка, устанавливаются знаки, создаются искусственные неровности и ограждения, ремонтируется освещение. Также накануне Дня знаний в Тюменской области прошли проверку все школьные автобусы.

Напомним, в первом полугодии 2023 года в Тюменской области в 235 дорожных авариях пострадали 265 детей в возрасте до 16 лет. Один ребенок погиб.

"За лето не только дети, но и взрослые участники дорожного движения успевают расслабиться, - отметил председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов. - В это время особенно важно повысить ответственность водителей и пешеходов, поэтому такие акции имеют большое общественное значение".

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов поздравил всех жителей региона с приближающимся Днем знаний и посоветовал родителям вместе с детьми вспомнить правила дорожного движения.

Николай Ступников