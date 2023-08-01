  • 31 августа 202331.08.2023четверг
  • USD95,9283
    EUR104,4496
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

На тюменском автопредприятии специалиста раздавил автобус из-за бракованного домкрата

Происшествия, 17:23 31 августа 2023

git72.rostrud.gov.ru | Фото: git72.rostrud.gov.ru

Из-за бракованного домкрата погиб специалист участка кузовного ремонта ООО "Русавто" в Тюмени. Он должен был осмотреть автобус, для чего ему понадобился новый домкрат. Однако перед началом работы он его не проверил. Аппарат оказался неисправным, работник получил смертельную травму от сдавливания с асфиксией в результате падения автобуса, сообщает Государственная инспекция труда Тюменской области.

"В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Также отсутствует технологическая карта, в которой прописано, как работник должен выполнять работу. Кроме того, не был осмотрен на исправность купленный домкрат перед использованием", - уточнили в ведомстве.

Руководство предприятия привлекли к административной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# инспекция труда , несчастный случай

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 31.08.2023В Упоровском районе насмерть сбили 67-летнего велосипедиста
17:23 31.08.2023На тюменском автопредприятии специалиста раздавил автобус из-за бракованного домкрата
16:49 31.08.2023Более 23,5 млн рублей украли у жителей Тюменской области телефонные мошенники
16:05 31.08.2023За убийство и поджог дома тюменец проведет в колонии 13 лет