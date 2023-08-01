На тюменском автопредприятии специалиста раздавил автобус из-за бракованного домкрата

| Фото: git72.rostrud.gov.ru | Фото: git72.rostrud.gov.ru

Из-за бракованного домкрата погиб специалист участка кузовного ремонта ООО "Русавто" в Тюмени. Он должен был осмотреть автобус, для чего ему понадобился новый домкрат. Однако перед началом работы он его не проверил. Аппарат оказался неисправным, работник получил смертельную травму от сдавливания с асфиксией в результате падения автобуса, сообщает Государственная инспекция труда Тюменской области.

"В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Также отсутствует технологическая карта, в которой прописано, как работник должен выполнять работу. Кроме того, не был осмотрен на исправность купленный домкрат перед использованием", - уточнили в ведомстве.

Руководство предприятия привлекли к административной ответственности.