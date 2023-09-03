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Книгу об истории улицы Дзержинского презентует тюменский краевед Валерий Чупин

Общество, 10:03 03 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация книги Валерия Чупина "Садовая улица. Первая пешеходная" пройдет в библиотеке истории города имени Андрея Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 8 сентября в 17 часов. Краевед расскажет, какие материалы он использовал при ее издания и с какими трудностями столкнулся в процессе подготовки.

В книге об улице Садовой, ныне — улице Дзержинского, много архивных фотографий, фрагментов документов, воспоминаний. В издание включены три десятка рисунков учеников Детской художественной школы имени А. П. Митинского. На работах можно увидеть сохранившиеся памятники деревянного зодчества.

Речь в книге идет не только о памятниках архитектуры, но и о семьях, которые в них жили. В издании впервые представлен рукотворный план Тюмени 1804 года.

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# краеведение , памятники архитектуры , презентация

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