Книгу об истории улицы Дзержинского презентует тюменский краевед Валерий Чупин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация книги Валерия Чупина "Садовая улица. Первая пешеходная" пройдет в библиотеке истории города имени Андрея Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 8 сентября в 17 часов. Краевед расскажет, какие материалы он использовал при ее издания и с какими трудностями столкнулся в процессе подготовки.

В книге об улице Садовой, ныне — улице Дзержинского, много архивных фотографий, фрагментов документов, воспоминаний. В издание включены три десятка рисунков учеников Детской художественной школы имени А. П. Митинского. На работах можно увидеть сохранившиеся памятники деревянного зодчества.

Речь в книге идет не только о памятниках архитектуры, но и о семьях, которые в них жили. В издании впервые представлен рукотворный план Тюмени 1804 года.