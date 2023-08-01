Сильные дожди прогнозируют в Тюменской области в ночь на 1 сентября

Сильные дожди прогнозируют на юге Тюменской области в ночь на 1 сентября, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.