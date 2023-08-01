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Сильные дожди прогнозируют в Тюменской области в ночь на 1 сентября

Общество, 17:22 31 августа 2023

Сильные дожди прогнозируют на юге Тюменской области в ночь на 1 сентября, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с ожидаемой непогодой увеличивается риск аварий на системах электроснабжения, падений деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

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# дожди , непогода

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