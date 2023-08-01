Более 17 тыс. жителей Бердюжского района получили квалифицированную медпомощь

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 17 тыс. жителей районов Тюменской области получили квалифицированную медпомощь благодаря проекту "Здоровое село". Врачи работали в Бердюжском районе с 22 по 30 августа, сообщает информационный центр правительства региона.

За это время было осмотрено около трех тысяч сельских жителей, где выявлено 244 заболевания. 1 тыс. 750 пациентам медики скорректировали лечение, 493 человека направили на дообследование, 30 — на коронароангиографию, 20 - на реабилитацию. 36 тюменцев госпитализировали с хроническими неинфекционными заболеваниями.

"Приоритетные задачи в рамках нацпроекта "Здравоохранение" — укрепление здоровья населения и раннее выявление хронических заболеваний. "Здоровое село" показало в этом свою эффективность", - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Напомним, проект с ноября 2022 года реализует региональный департамент здравоохранения. Всего за время работы проекта состоялось пять выездов: в Сладковский и Аромашевский районы в 2022 году, в Абатский, Сорокинский и Армизонский — в 2023 году. В сентябре запланирован выезд в Викуловский район.