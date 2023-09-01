Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Рощино из-за тумана

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Шесть рейсов из Москвы, Уфы, Тарко-Сале, Салехарда, Екатеринбурга задерживаются в тюменском аэропорту Рощино из-за тумана 1 сентября.

Так, вылет в Москву из Тюмени переносится с 7 часов 25 минут на 11 часов, согласно данным онлайн-табло. С опозданием на три часа улетят пассажиры, ожидающие борт на Уфу и Тарко-Сале.

На два часа задерживаются самолеты в Тюмень из Екатеринбурга, Москвы и Салехарда.

Напомним, 31 августа по метеоусловиям Тюмени были задержаны 20 рейсов на прилет и на вылет.