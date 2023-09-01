Для производителей подсолнечного масла и шрота продлили срок действия экспортных таможенных пошлин

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Срок действия ставок таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, вывозимых из России за пределы Евразийского экономического союза, продлевается с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно. Данное постановление правительства РФ направлено на реализацию комплекса мер по защите внутреннего рынка продовольствия.

Величина ставки вывозной таможенной пошлины на подсолнечное масло останется прежней и будет рассчитываться, учитывая базовую экспортную цену в размере 82,5 тыс. рублей за 1 тонну.

Ставка вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот уменьшится. Она рассчитывается по специальной формуле как разница между индикативной экспортной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7). При таком механизме подсчёта ставка снизится, даже несмотря на то, что базовая экспортная цена вырастет с 13 тыс. 875 рублей до 15 тыс. 875 рублей за тонну.

"Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства – продуктами переработки масличных культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию", - уточнили в кабмине.