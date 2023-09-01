Лучшие мастера России создадут скульптуры для Уватского района на фестивале "Чудотворцы"

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

VIII фестиваль деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы" состоится в уватском физкультурно-оздоровительном комплексе "Иртыш" 2 сентября. К 100-летию Уватского района 18 лучших мастеров страны из Удмуртии, Новосибирска, Москвы, Мышкина, Ульяновска и других регионов создадут деревянные парковые скульптуры для 12 сельских поселений, сообщает администрация муниципалитета.

Темой события в этом году стала "История в мифах и фактах". Эскизы скульптур нарисовали художники местной Детской школы искусств, основываясь на исторической особенности каждого сельского поселения. Согласно условиям, мастера могут вносить свои коррективы в работы. Готовые фигуры разместятся в селах и деревнях района.

Желающие смогут понаблюдать за процессом создания скульптур, а также поучаствовать в авторском проекте долганских художников, собирателей традиций и ремесел коренных народов Севера и Сибири Юлии и Евгения Поротовых. Новый проект "Белый путь" включает в себя выставку академической живописи, направления Digital Art, творческие встречи, серию мастер-классов по художественному войлоку и росписи по дереву. Проект создан специально для Увата.

Церемония открытия запланирована на 14 часов, а подведение итогов намечено на 9 сентября.

Напомним, фестиваль проходит раз в два года. В 2021 году 12 мастеров создали единую скульптурную композицию "Люди Уватского края" из девяти фигур – нефтяника, охотника, рыбака, железнодорожника, биатлониста, шамана, медведя, а также скульптуры, символизирующие материнство и сельское хозяйство.