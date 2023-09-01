Три пары двойняшек пошли в первый класс в Омутинском районе

| Фото: "Сельский вестник" | Фото: "Сельский вестник"

Сразу три пары двойняшек пошли в первый класс в с. Омутинском Омутинского района 1 сентября. Егор и Никита, Артем и Данил станут учиться в Омутинской средней школе № 1, а сестры Ира и Кира будут получать знания в школе № 2, пишет "Сельский вестник".

Артем и Данил Замятины, по рассказам их мамы Анны, до Дня знаний отсчитывали дни. Волнения у детей нет, только интерес к тому, что будет в школе на уроках, кто станет их одноклассниками. Братья увлечены футболом и надеются, что спорт не помешает учебе.

Сестры Ира и Кира Репины по характеру разные. Ира любит читать стихи, петь, участвовать в сценках, Кира увлекается аквамозаикой, рисует, мастерит поделки. Вместе они третий год занимаются танцами в районном Доме культуры. Родители мама Оля и папа Сергей говорят, девочки будут сидеть за партами отдельно друг от друга, но недалеко.

Братья Егор и Никита Некрасовы уже умеют читать, считать до 100 и решать примеры. Мама Марина и папа Алексей говорят, что к школе мальчишки готовы, настроение у них хорошее. Помимо уроков, в школе Никита мечтает посещать кружок робототехники. Егор планирует записаться в секцию карате.

"В школу мы идем с желанием. Там будем всему учиться и получать только хорошие отметки", - заверили три пары двойняшек.

Всего 1 сентября в школах Омутинского района будут обучаться 211 первоклассников.