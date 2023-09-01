В Тобольске лето завершит "Уха-царица" и марафон у стен древнего кремля

Telegram-канал директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой | Фото: Telegram-канал директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой | Фото:

"Уха-царица" в десятый раз приглашает жителей и гостей Тобольска на яркий семейный праздник. Традиционно на Базарной площади 2 сентября приготовят настоящую сибирскую уху.

В торговых рядах можно будет приобрести рыбную и продовольственную продукцию, товары для рыбалки и туризма, а в кафе — рыбные блюда, пироги и сладкую выпечку. Для детей, сообщают организаторы, "сварят" уху из веселых конкурсов, розыгрышей, мастер-классов и гигантских "рыбных" раскрасок. Любители песен под гитару смогут поучаствовать в бардовском пикнике, а рыбаки — поделиться байками.

Telegram-канал директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой Telegram-канал директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой

А завершится тобольское лето 3 сентября марафоном у стен древнего кремля. Сибирское здоровье – не просто слова, а целая культура, к которой приобщается все больше людей. Участники смогут преодолеть беговые дистанции и полюбоваться видами исторической части Верхнего посада.

Для всех любителей бега откроется возможность не только преодолеть классические беговые дистанции : 500 метров, 1, 3, 5, 10 километров, полумарафон ( 21,1 км) и марафон (42,2 км), но и познакомиться с историей одного из самых красивых городов Сибири, который внёс существенный вклад в развитие России.

Впереди - осенний сезон, который обещает быть не менее интересным.