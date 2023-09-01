В Тюменской области 72,4 % предприятий сработали с прибылью в первом полугодии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

72,4 % предприятий показали прибыльность в Тюменской области с января по июнь 2023 года. В тройке отраслей с наибольшими доходами – обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Но их по динамике опередили сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство. По данным Тюменьстата, в этих отраслях доля прибыльных компаний превышает 86 %.

Вместе с тем предприятия Тюменской области получили 150 млрд 705 млн чистой прибыли за первые шесть месяцев 2023 г. Более 50 % от общего объема приходится на обрабатывающие производства – 85 млрд рублей. В четыре раза меньше – 21 млрд 806 млн - составил профит компаний, ведущих добычу полезных ископаемых. Представители отрасли транспортировки и хранения смогли выручить 10 млрд 265 млн рублей за полгода.

Доля убыточных предприятий составляет 27,6 %. Общий их убыток оценивается в 9 млрд 265 млн рублей.

Оксана Корнеенкова