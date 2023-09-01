Бердюжская районная больница после капремонта принимает пациентов

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт, проведенный в здании Бердюжской районной больницы, оценила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Отметим, что работы проводились в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" национального проекта "Здравоохранение".

В настоящее время идет поступление новой мебели и оборудования. Ремонтные работы проведены с соблюдением всех необходимых требований и стандартов.

Наталья Логинова также побывала в стационаре, где год назад был проведен капитальный ремонт, и пообщалась с пациентами. Первичная и специализированная медицинская помощь населению оказывается в современных, комфортных условиях.

"Обновленные кабинеты и палаты способствуют повышению уровня медицинской помощи, внимание к таким аспектам, как условия работы и оказание помощи, являются незаменимым фактором в достижении высоких результатов и улучшении качества жизни наших пациентов",- отметила директор департамента.