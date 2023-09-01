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Новую школу взамен деревянной открыли в Упоровском районе 1 сентября

Общество, 14:36 01 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новую школу взамен деревянной открыли в селе Крашенинино Упоровского района 1 сентября. Здесь будут обучаться 52 ребенка с 1 по 9 классы, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

В здании - девять учебных классов, которые оборудованы по современным стандартам.

"Для нашего района это большое событие. Я надеюсь, что школьники будут с удовольствием здесь учиться и получать только отличные отметки, ведь сегодня для этого у крашенининцев есть все условия", - сказал глава Упоровского района Леонид Сауков.

Демонтаж старого деревянного здания и очистка территории общеобразовательной организации в селе Крашенинино начались летом 2022 года. К новой школе подведены инженерные коммуникации. На территории пробурили 72 скважины, тепло из которых собирается в гидроаккумуляторы и насосы, разгоняющие тепло по трубам. Вся система управляется дистанционно.

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Отметим, что до конца года в регионе заменят пять деревянных школ. Суммарно региональная программа предусматривает постепенную замену 29 деревянных школ, из них семь уже ввели в эксплуатацию.

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# День знаний , первоклассники , Упоровский район , школьники

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