Тюменский Дворец "Пионер" проведет день открытых дверей

| Фото: ДТиС "Пионер" ВКонтакте | Фото: ДТиС "Пионер" ВКонтакте

День открытых дверей пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 9 сентября. Первыми двери для гостей распахнет корпус на пр. Геологоразведчиков, 6а. Ребят здесь будут ждать с 10 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Педагоги детского технопарка "Кванториум" познакомят посетителей с направлениями работы всех квантумов, а в центре технических видов спорта проведут показательные выступления авиамоделистов и на радиоуправляемых моделях автомобилей.

В эколого-биологическом центре организуют мастер-классы "Цветочная гармония" и по оказанию первой медицинской помощи. Сотрудники областного поискового центра проведут экскурсию в музее истории поискового движения региона и познакомят гостей с программой "Школа поисковика".

Посмотреть выставку снаряжения, поиграть в лазертаг и поучаствовать в сборке-разборке автоматов можно будет вместе со специалистами оборонно-спортивного экспедиционного центра. Свою деятельность представят также вокальные, хореографические коллективы и студии декоративно-прикладного творчества.

В 12 часов стартует фестиваль любителей туризма "Лес" в центре туризма и краеведения на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" (Тюменский район, 18 км Червишевского тракта, ст. 29). Участники узнают о направлениях деятельности центра и побывают на мастер-классах.

С 11 часов ребят приглашают в корпус на ул. Челюскинцев, 46. Здесь можно будет проконсультироваться по вопросам приема в творческие коллективы "Пионера". В 14 часов начнется интерактивная программа.