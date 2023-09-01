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Две тысячи любителей бега пробегут "Тобольский марафон" 3 сентября

Спорт, 16:59 01 сентября 2023

СИБУР | Фото: СИБУР

Более 2 тыс. спортсменов со всей России подали заявки на участие в "Тобольском марафоне". 3 сентября любители бега встретятся на трассах, поддержать спортсменов придут жители и гости города.

Как отмечают организаторы, маршрут марафона со стартом от кремля пролегает через главные достопримечательности города. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 3, 5, 10 км и трассы в 21,1 и 42,2 км.

Отдельные дистанции на 500 мм и 1 км организованы для детей. Болельщики, которые будут поддерживать своих бегунов и следить за ходом забега смогут сделать это в специально отведенных комфортных зонах.

Массовый старт обещает быть зрелищным и запланирован на 9 часов.

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