В Тюменской области увеличивается возраст деторождения

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Ученые из ТюмГУ проанализировали данные по Камчатскому краю и Тюменской области и пришли к выводу, что возраст рожениц растет. Как оказалось, это не зависит от того, в какой местности проживает женщина – в городе или в селе, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского гоуниверситета.

Статья "Динамика возрастной модели рождаемости в двух регионах России" генетиков Камчатского госуниверситета имени Витуса Беринга и ТюмГУ Александры Сарваровой, Людмилы и Сергея Тупицыных вышла в журнале "Регионоведение". В работе ученые выбрали для исследования два региона: Тюменскую область и Камчатский край как западную часть Сибири и восточную административную территорию России. Выбор основан на типологии демографического развития регионов страны. Юг Тюменской области относится к первому демографическому типу – "увеличение численности населения за счет естественного и миграционного прироста", а Камчатский край отнесен к четвертому типу – "снижение численности населения за счет превышения миграционной убыли над естественным приростом".

Ученые в своей работе проанализировали возраст женщин и число детей, рожденных одной матерью, в Тюменской области и Камчатском крае, где динамика этих показателей не изучена. Проанализировали они и архивные документы медицинских учреждений в городах Петропавловске-Камчатском и Тюмени за 2017-2018 годы.

Для исследования были отобраны данные о беременных женщинах, 85 % из которых имеют одинаковую национальную принадлежность (среди них большая часть представлена русскими). В этой же выборке проанализировали распределение рожениц по числу родов. Генетики пришли к выводу, что 55 % женщин в выборках из Тюмени и Петропавловска-Камчатского рожают детей в возрасте от 26 до 33 лет. В предыдущий временной период, на рубеже ХХ и ХХI веков (1985–2003 годы), самую многочисленную группу представляли женщины в возрасте 18‒25 лет (62 %).

Доля женщин, которые становятся матерями в 26-33-летнем возрасте в два раза меньше, чем в 2017-2018 годы, меньше и женщин старшего возраста ‒ 38-44 лет. Таким образом, сравнив статистику, ученые сделали выводы, что в двух регионах нет различий в возрастной структуре рожениц и распределениях женщин по числу родов, но выявлена временная динамика этих показателей в направлении увеличения возраста рожениц.

По увеличению возраста рожениц выделены две группы причин. Первая группа объединяет репродуктивные установки разных слоев населения, вторая – возможности людей для рождения и воспитания детей.

Как правило, средний возраст горожанок в соответствующие периоды времени примерно только на один год больше, чем таковой в сельской местности. Это отражает несущественные различия в репродуктивных установках женщин в городе и селе из двух указанных российских регионов.