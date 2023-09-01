Профильные классы МЧС приняли новичков в школах Тюменской области

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Более 100 учеников пополнили ряды кадетских классов МЧС России в Тюменской области. 1 сентября новобранцы профильных классов начали обучение в школах Тюмени, Тобольска и Ишима и с. Омутинское.

Школьников ждут уроки патриотического воспитания, строевой подготовки, углубленные знания по культуре безопасного поведения. Ребята также освоят методы пожаротушения и спасательных работ на воде, сообщает МЧС Тюменской области.

Помимо специализированных дисциплин кадет ждут увлекательные экскурсии, спортивные соревнования и многое другое. Всего в Тюменской области в профильных классах с учетом новичков насчитывается 178 кадет.