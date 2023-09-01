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Профильные классы МЧС приняли новичков в школах Тюменской области

Общество, 17:43 01 сентября 2023

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Более 100 учеников пополнили ряды кадетских классов МЧС России в Тюменской области. 1 сентября новобранцы профильных классов начали обучение в школах Тюмени, Тобольска и Ишима и с. Омутинское.

Школьников ждут уроки патриотического воспитания, строевой подготовки, углубленные знания по культуре безопасного поведения. Ребята также освоят методы пожаротушения и спасательных работ на воде, сообщает МЧС Тюменской области.

Помимо специализированных дисциплин кадет ждут увлекательные экскурсии, спортивные соревнования и многое другое. Всего в Тюменской области в профильных классах с учетом новичков насчитывается 178 кадет.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , кадеты , профильные классы

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