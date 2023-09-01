В Тюменскую область поступило более 500 тыс. доз вакцины против гриппа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

500 тыс. доз вакцины против гриппа поступило в Тюменскую область. Это три вида препартов: "Ультрикс квадри", "Совигрипп", "Гриппол плюс".

Вся партия распределена по муниципальным поликлиникам, ФАПам, медицинским кабинетам в школах региона. В первую очередь вакцинацией будут охвачены школьники и учителя.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"Подготовка к сезону ОРВИ идет полным ходом. С начала учебного года начнется вакцинация против гриппа непосредственно в образовательных организациях", - уточнили в ведомстве.

159 медицинских кабинетов открыты в школах Тюменской области, по данным на начало 2023 года. В них работают 246 фельдшера.

"Все медицинские кабинеты лицензированы, оснащены в соответствии с санитарными требованиями для проведения профилактической работы и оказания неотложной помощи. Рабочие места медработников укомплектованы компьютерами", - рассказали в департаменте здравоохранения.

Медкабинеты есть во всех крупных общеобразовательных организациях, в малочисленных школах оказанием медуслуг занимаются фельдшеры ФАПов.

Анжела Лебедева