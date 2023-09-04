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В Тюменскую область по программе "Земский учитель" приехали педагоги из десятка регионов

Общество, 12:16 04 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учителя из десятка регионов России приехали в Тюменскую область по программе "Земский учитель" за последние четыре года. На них также распространяется региональная система поддержки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте образования и науки.

"За последние четыре года в рамках реализации программы "Земский учитель" в субъект приехали учителя из Самарской, Оренбургской, Курганской, Омской, Свердловской областей, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Камчатского и Краснодарского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Все они получили поддержку", - рассказали в ведомстве.

Участников данной программы обеспечивают служебным жильем. Дополнительно каждому из них выплачивают единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

В ряде муниципальных территорий для молодых педагогов предусмотрены единовременные выплаты при трудоустройстве в образовательную организацию после окончания учебного заведения. Размер определяет орган местного самоуправления, в среднем выплата составляет от 25 до 100 тыс. рублей.

В Тюменской области с 2012 по 2022 год педагогоам выделено более 600 служебных квартир.

Анжела Лебедева

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# Земский учитель , образование , учителя

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