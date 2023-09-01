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В Тобольске продолжается строительство магистрали М-8

Общество, 17:04 01 сентября 2023

скриншот видео администрации Тобольска | Фото: скриншот видео администрации Тобольска

Строительство магистрали М-8, которая соединит проспекты Дзираева и Чаркова, продолжается в Тобольске.

Как рассказал директор МКУ "Тобольскстройзаказчик" Александр Иваницкий, на сегодняшний день закончены работы по строительству ливневой канализации. Подрядчики приступили к устройству земляного полотна и щебеночного основания.

"Нашим жителям не нравится отстутствие тротуара на участке, где у нас ведутся работы по устройству инженерных сетей. Поверьте, это технологическая необходимость. Сегодня там небезопасно проходить. Следом за инженерными сетями на этом участке будут обустраиваться земляное полотно и щебеночное основание", — сказал директор предприятия.

На участке магистрали М-8 организован временный пешеходный переход, который связывает 18 и 15 микрорайоны, в районе магазина "Лента". Организация дополнительного перехода на сегодняшний день технически невозможна.

Строительство магистрали М-8 разбито на три этапа и продлится до 2025 года. Проектом предусмотрено почти два километра трассы. До конца сезона дорожники выполнят около 750 метров. В планах на 2024 год — сделать кольцевую развязку и капремонт дороги до кольца Неймышева. Проект четырехполосной трассы предусматривает почти два км ливневой канализации и около четырех км тротуаров, велодорожек и освещения.

Инна Пахомова

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# дорожное строительство , Тобольск

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