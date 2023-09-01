Пять новых школ открыли в Тюменской области 1 сентября

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Пять новых школ открыли в Тюменской области 1 сентября. Свои двери для учеников распахнули учебные заведения в микрорайонах Тура, Плеханово, "Ямальский-2" в Тюмени, в селах Митькинское Вагайского района и Крашенинино Упоровского района. В одну смену в них смогут учиться 4 тыс. 263 школьника, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Школы построены с применением современных технологий, например, с интеллектуальной системой освещения, "умной" кровлей.

Школа в мкрн. Тура — самая большая в регионе. Специально по этому проекту "Завод ЖБИ-3" освоил выпуск девятиметровой плиты. Это решение ускорило процесс возведения школы и улучшило тепловые параметры здания.

Школа в мкрн. Плеханово уникальна тем, что она стала первой школой, построенной в рамках комплексного государственного контракта. Разработала и реализовала проект одна организация ООО "СИПЭК". Это позволило возвести объект максимально быстро и качественно.

Школа в мкр. Ямальский-2 стала шестой, построенной по типовому проекту.

Учебное заведение в с. Крашенинино — самая экологичная. В с. Митькинское небольшая – на 22 учебных места. Дошкольное отделение будут посещать 15 детей. В здании расположился ФАП.

Все школы разные: кирпичные, панельные, построенные по монолитно-каркасной технологии. Но, как отметили ученики и учителя, в каждой из них "чувствуется атмосфера тепла, добра и уюта, которую своими руками создали строители".