В тобольском Аптекарском саду события объединили более 2,5 тысяч горожан

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске | Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске

2 тыс. 507 горожан посетили события в Аптекарском саду Тобольска за три месяца лета. 17 сообществ и 35 молодежных лидеров провели 120 мероприятий и четыре тематических фестиваля.

Жители города приняли участие в тематических фестивалях и мастер-классах, посетили лекции и тренинги, сыграли в настольные игры и присоединились к благотворительной акции помощи животным. С 27 мая по 27 августа на территории Аптекарского сада команда мультицентра "Моя территория" организовала летнюю площадку для отдыха и проведения досуга тоболяков.

"Команда мультицентра "Моя территория" стремится помочь тоболякам установить культуру добрососедства и организовать мероприятия для интересного досуга. Благодаря событиям на летней площадке Аптекарского сада жители города смогли окунуться в атмосферу одного из самых уютных мест Тобольска, познакомиться с единомышленниками и найти новых друзей", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.