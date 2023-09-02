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Губернатор Александр Моор посетил уникальный Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте

Общество, 22:17 01 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил уникальный Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте, сообщает информационный центр правительства региона.

Собор возводился на пожертвования предприятий и горожан. В мае 2023 года Патриарх Кирилл освятил возрожденный Троицкий собор. В нем одновременно могут находиться около 1 тыс. 500 прихожан. Высота храма от пола до самой высокой точки составляет 40 метров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов осмотрели у алтаря главную святыню – копию знаменитой “Троицы” Андрея Рублева, выполненную мастерами Троице-Сергиевой лавры.

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Свято-Троицкий, или Градо-Сургутский собор был возведен в 1594 году. В конце XVIII века он стал каменным. Восстановлен в 2023 году.

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