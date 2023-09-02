Выставку тюменских художников представят в трех городах ЯНАО

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Выставка "Послесвечение" современных тюменских авторов Саши Мельниковой, Асии Усмановой и Риты Соф будет представлена в трех городах ЯНАО.

В Музее истории и археологии города Надыма она открыта с 26 августа по 24 сентября. Посетители Пуровского историко-краеведческий музей в Тарко-Сале смогут познакомиться с творчеством тюменцев с 9 по 28 октября. В Ямальском районном музее с. Яр-Сале проект представят с 4 по 30 ноября.

Новая выставка продолжает серию мероприятий "Родные музеи" "Газпром нефти". В 2022 году Тюменское музейно-просветительское объединение и "Газпромнефть-Заполярье" привезли в музеи Надыма, Тарко-Сале и Яр-Сале выставку современного искусства "Фаза быстрого сна", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.