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В Югре чествуют работников нефтяной и газовой промышленности

Экономика, 16:04 02 сентября 2023

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Лучших сотрудников компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпром трансгаз Сургут" чествовали накануне Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Вместе с рабочими и руководителями подразделений были губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Югры Наталья Комарова и первые лица ресурсодобывающих компаний, сообщает Сургутинформ ТВ.

"Всем работникам Газпрома в регионах очень важно ощущать поддержку руководителей. Понимать, что мы действительно занимаемся нужным и важным для наших жителей делом", — подчеркнул генеральный директор предприятия ООО "Газпром трансгаз Сургут" Олег Ваховский.

Генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов отметил, что рад отмечать профессиональный праздник в кругу друзей, вместе с ветеранами и партнёрами Сургутнефтегаза. Он поблагодарил за внимание Наталью Комарову и Александра Моора.

Наталья Комарова заверила Александра Моора в поддержке командой Югры всестороннего сотрудничества между регионами.

"Я хочу сказать, что ценю нашу дружбу и дорожу поддержкой „Команды Югры“, — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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