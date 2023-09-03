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Как удобрять плодово-ягодные культуры осенью, рассказали тюменцам

Общество, 14:48 03 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Калийно-фосфорные удобрения советуют вносить под плодовые культуры в осенний период. Фосфор развивает корневую систему, а калий укрепляет иммунитет растений.

Для удобрения плодово-ягодных культур осенью также используют суперфосфат, сернокислый калий или калиймагнезию. Их нужно укладывать в землю по периферии кроны, пишет "АиФ-Тюмень.

Также для осенней подкормки плодовых можно использовать готовые минеральные комплексы. Среди отличных натуральных удобрений – древесная зола, биогумус, перегной, навоз и компост.

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