Как удобрять плодово-ягодные культуры осенью, рассказали тюменцам

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Калийно-фосфорные удобрения советуют вносить под плодовые культуры в осенний период. Фосфор развивает корневую систему, а калий укрепляет иммунитет растений.

Для удобрения плодово-ягодных культур осенью также используют суперфосфат, сернокислый калий или калиймагнезию. Их нужно укладывать в землю по периферии кроны, пишет "АиФ-Тюмень.

Также для осенней подкормки плодовых можно использовать готовые минеральные комплексы. Среди отличных натуральных удобрений – древесная зола, биогумус, перегной, навоз и компост.