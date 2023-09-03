Юных тюменцев познакомили с традициями и культурой Беларуси

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Нас объединяет культура" прошел в областном детском центре "Ребячья республика" в дни летних каникул. Взрослые и дети погрузились в изучение культуры Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

Хореограф центра, руководитель творческой группы Сергей Баев, поставил белорусский народный танец "Беларусь маладая", в нем приняли участие ребята, входящие в состав творческой группы.

Педагог дополнительного образования Ольга Рыбак провела мастер-классы и создала вместе с детьми работы для выставки прикладного творчества: деревянные шкатулки и тарелки с оговской росписью, стеклянные фонарики, расписанные вручную, белорусские рисованные ковры и другое. Ребята также по достоинству оценили картофельные "драники" со сметаной, которые научились готовить на занятиях.

Творческие мастер-классы дополнили виртуальные экскурсии по памятным местам и детским центрам соседей.