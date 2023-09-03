В Голышмановском округе завершается подготовка к отопительному сезону

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

16 котлов и 17 сетевых насосов заменили в Голышмановском городском округе в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. Работы производились в котельных, расположенных в 12 населенных пунктах округа, пишет Мегатюмень.

Также завершен ремонт восьми котельных. Помимо этого местные коммунальщики обновили почти 350 метров ветхих теплосетей. Всего протяжённость теплотрассы по Голышмановскому округу составляет почти 16 тыс. м.

Газовыми котельными отапливаются 260 зданий социального и производственного назначения, из них 93 объекта - жилой фонд. Завершена и опрессовка теплотрасс, коммунальщики получили от газовиков разрешение на запуск газа. В первую декаду сентября они планируют запустить тепло во все объекты, которые обслуживают.

На проведение работ было выделено более 20 млн рублей из областного бюджета.