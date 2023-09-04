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Делегация тюменских бизнесменов поучаствует в бирже контактов с предприятиями Китая

Экономика, 17:36 04 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Делегация тюменских бизнесменов примет участие в российско-китайской бирже контактов регионов Уральского федерального округа. Она пройдет в региональном деловом центре Кургана (ул. Бурова-Петрова, 112) 7 сентября, начало в 14 часов.

Бизнес дружественного государства представят руководители 20 промышленных предприятий, а регионов Уральского федерального округа – 70 компаний.

Бизнесмены из Тюменской области смогут пообщаться с коллегами из КНР и задать им интересующие вопросы, уточняет инфоцентр регионального правительства.

По вопросам участия обращаться к руководителю центра поддержки экспорта инвестиционного агентства Тюменской области Алексею Ергалиеву, телефон 8 922 049 62 06, эл. почта: export@obl72.ru.

Проект программы и список участников со стороны Китая здесь.

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# бизнесмены , биржа контактов , Китай , партнерство

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