В Тобольске гости из Индии мастерили поделки из крапивы

| Фото: vk.com/tiamz | Фото: vk.com/tiamz

Представители 30 туристических компаний из Индии посетили Тобольский музей-заповедник. Для них в в мастерской "Трава-Огонь" организовали мастер-класс по созданию поделок из крапивы, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости побывали на обзорной экскурсии по территории Тобольского кремля, посетили Тюремный замок, интерактивный парк "Тобол", Гостиный двор.

Визит организован в рамках проекта "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири". Это совместный продукт проектного офиса комитета туризма Москвы, Тюменской области, федеральных и региональных туроператоров, реализованный в рамках программы "Москва +".

В Тюменской области туристы из Индии узнают о прошлом и настоящем столицы Сибири, познакомятся с историей Дома Романовых и посетят знаменитые термальные источники.