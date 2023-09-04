Три ДТП с участием диких животных произошло на дорогах Тюменской области

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Три ДТП с участием диких животных, кабана и косули произошло в Тюменском и Юргинском районах Тюменской области за прошедшую неделю, с 28 августа по 3 сентября, сообщает региональный Госохотдепартамент.

Сотрудники ведомства выявили на территории охотничьих угодий девять нарушений правил охоты, а также охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

Так, в Омутинском районе был установлен факт нахождения гражданина на территории охотничьих угодий с оружием без разрешения на добычу.

В Абатском и Исетском районах было зафиксировано нарушение режима особой охраны, проезд транспортных средств по территории заказников "Ереминский" и "Рафайловский" и памятника природы "Коневский бор".