  • 4 сентября 20234.09.2023понедельник
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

В Уватском районе убирают ячмень, пшеницу и овес на 280 га

Экономика, 19:03 04 сентября 2023

Telegram-канал главы администрации района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы администрации района Вячеслава Елизарова

Аграрии Уватского района приступили к обмолоту зерновых культур: ячменя, пшеницы и овса. Общая площадь уборки составит 280 га.

В муниципалитете зерно выращивают два фермерских хозяйства – ИП Шпинев Е. П. и Митрофанова С. Н. Практически весь урожай уходит на нужды предприятий района и для обеспечения потребности населения, сообщил глава администрации района Вячеслав Елизаров.

Кроме того, к уборке урожая приступили в ООО "Лэнни". Картофель собрали на 6 из 65 га. Урожайность составляет 133 центнера с гектара. Часть урожая предприятие отгружает в районы Ханты-Мансийского автономного округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# уборка урожая , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 04.09.2023В Уватском районе убирают ячмень, пшеницу и овес на 280 га
18:09 04.09.2023В Тюмени отремонтировали путепровод на обходе в районе Авторемонтной
17:36 04.09.2023Делегация тюменских бизнесменов поучаствует в бирже контактов с предприятиями Китая
17:14 04.09.2023Жители Тюменской области оставили в магазинах 305,6 млрд рублей с января по июль