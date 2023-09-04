В Уватском районе убирают ячмень, пшеницу и овес на 280 га

| Фото: Telegram-канал главы администрации района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы администрации района Вячеслава Елизарова

Аграрии Уватского района приступили к обмолоту зерновых культур: ячменя, пшеницы и овса. Общая площадь уборки составит 280 га.

В муниципалитете зерно выращивают два фермерских хозяйства – ИП Шпинев Е. П. и Митрофанова С. Н. Практически весь урожай уходит на нужды предприятий района и для обеспечения потребности населения, сообщил глава администрации района Вячеслав Елизаров.

Кроме того, к уборке урожая приступили в ООО "Лэнни". Картофель собрали на 6 из 65 га. Урожайность составляет 133 центнера с гектара. Часть урожая предприятие отгружает в районы Ханты-Мансийского автономного округа.