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Тюменцы выберут стрит-арт для жилого комплекса "Малахово"

Общество, 14:47 05 сентября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Выбирать эскиз нового стрит-арта, который в скором времени украсит въезд в жилой комплекс "Малахово", предлагают жителям Тюмени, сообщает городская администрация.

Проект воплотят по инициативе управы Восточного административного округа и директора регионального центра "Аванпост" Николая Савченко.

В настоящее время тюменцам предлагают выбрать понравившийся дизайн-проект большого мурала, достаточно зайти по ссылке. В каждом присутствуют цвета российского флага и герб Тюмени.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# голосование , стрит-арт

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