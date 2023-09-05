Тюменцы выберут стрит-арт для жилого комплекса "Малахово"
Общество, 14:47 05 сентября 2023
| Фото: администрация Тюмени
Выбирать эскиз нового стрит-арта, который в скором времени украсит въезд в жилой комплекс "Малахово", предлагают жителям Тюмени, сообщает городская администрация.
Проект воплотят по инициативе управы Восточного административного округа и директора регионального центра "Аванпост" Николая Савченко.
В настоящее время тюменцам предлагают выбрать понравившийся дизайн-проект большого мурала, достаточно зайти по ссылке. В каждом присутствуют цвета российского флага и герб Тюмени.
| Фото: администрация Тюмени