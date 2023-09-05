3,4 тыс. га леса обследуют тюменские специалисты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Санитарное состояние лесных насаждений в Тюменской области на площади 3, 4 тыс. га оценят специалисты. Они также проверят леса в районе п. Богандинского, сёл Успенки и Каменки, пострадавшие от пожаров весной 2023 года, сообщает пресс-служба областного департамента лесного комплекса.

Благодаря обследованиям эксперты выявляют различные патологии леса и их причины, определяют площадь погибших и повреждённых лесных насаждений и границы этих участков. На основе полученных данных будут спланированы санитарно-оздоровительные мероприятия для профилактики возникновения и распространения болезней леса.

В Тюменской области лесопатологические обследования выполняют работники Тюменской авиабазы совместно с коллегами из Центра защиты леса Тюменской области.

Добавим, в 2022 году лесопатологические обследования в области были проведены на площади более 5 тыс. 370 га, из них 4 тыс. 735 га - это площади, пройденные огнем.