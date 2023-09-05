  • 5 сентября 20235.09.2023вторник
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

3,4 тыс. га леса обследуют тюменские специалисты

Общество, 15:09 05 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Санитарное состояние лесных насаждений в Тюменской области на площади 3, 4 тыс. га оценят специалисты. Они также проверят леса в районе п. Богандинского, сёл Успенки и Каменки, пострадавшие от пожаров весной 2023 года, сообщает пресс-служба областного департамента лесного комплекса.

Благодаря обследованиям эксперты выявляют различные патологии леса и их причины, определяют площадь погибших и повреждённых лесных насаждений и границы этих участков. На основе полученных данных будут спланированы санитарно-оздоровительные мероприятия для профилактики возникновения и распространения болезней леса.

В Тюменской области лесопатологические обследования выполняют работники Тюменской авиабазы совместно с коллегами из Центра защиты леса Тюменской области.

Добавим, в 2022 году лесопатологические обследования в области были проведены на площади более 5 тыс. 370 га, из них 4 тыс. 735 га - это площади, пройденные огнем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# лесные пожары , тюменская авиабаза

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 05.09.2023Тюменские проекты стали финалистами конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог"
15:09 05.09.2023 3,4 тыс. га леса обследуют тюменские специалисты
14:47 05.09.2023Тюменцы выберут стрит-арт для жилого комплекса "Малахово"
13:41 05.09.2023Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке