Голосуем за Тюменскую область: десять достижений региона вошли во всероссийский проект

884002.selcdn.ru 884002.selcdn.ru

Федеральный проект достижения.рф стартовал 5 сентября в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве. Проект рассказывает о том, чего уже достигла страна в XXI веке в самых разных сферах — научной, технической, культурной.

На портале собрано более тысячи федеральных и региональных достижений, среди которых десять тюменских.

Термальные источники Тюменской области, ставшие одной из главных визитных карточек региона, в первый же день голосования набрали более 14 тыс. голосов в рейтинге значимых достижений страны.

Кроме термальных источников, в списке для голосования еще девять достижений региона. Это Тюменская кольцевая автодорога, фестиваль "Лето в Тобольском кремле", крупнейший завод по переработке зерна "Аминосиб", первое предприятие региона по обеспечению жителей тепличными овощами "ТК ТюменьАгро", крупнейший медкластер России "Медицинский город", центр подготовки спортсменов международного уровня "Тюмень-дзюдо", предприятие Тюменской области по производству мяса курицы "Руском", учебно-научные школы ТюмГУ "‎Diстанциум", крупнейшая птицефабрика Тюменской области "Племенная индейка".

Главная задача достижения.рф — показать всем, что России есть чем гордиться - множество важных открытий в научной сфере, в области медицины и здравоохранения, социальной сфере, туризма и многих других. Наиболее значимые из них будут представлены на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве в ноябре 2023 года.

Голосование уже идёт!

Проголосовать – просто: зайдите в раздел "Достижения регионов" на главной странице портала или выберите кнопку "Голосовать" на главной странице сайта, выберите "Тюменскую область" из предложенного списка, из перечня достижений области выберите полюбившейся вам проект и нажмите кнопку "Проголосовать".

Расскажите о проекте друзьям, близким и коллегам, чтобы они тоже могли проголосовать за достижения нашего региона.