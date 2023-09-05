В жилом районе Комарово в Тюмени появится парковка на 20 мест

| Фото: управа Калининского административного округа | Фото: управа Калининского административного округа

Парковка на 20 мест появится в жилом районе Комарово в Тюмени. В 2022 году возле дома №20 на проезде 1-й Слободской по просьбе местных жителей здесь обустроили детскую и спортивную площадки, однако припарковать автомобили было негде.

5 сентября на месте состоялась рабочая встреча с участием и.о. директора МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени" Николая Зыкова.

Представитель подрядной организации заверил, что уже через месяц проблема по парковке автомобилей для жителей, желающих позаниматься спортом или отдохнуть на обустроенной площадке, будет решена.

В районе появится парковочная зона с оборудованными подходами, разметкой, дорожными знаками, освещением и водоотведением. При этом все зеленые насаждения будут сохранены, сообщает управа Калининского административного округа.