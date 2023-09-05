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В 143 лагерях Тюменской области выявил нарушения Роспотребнадзор в летний период

Общество, 17:32 05 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

186 организаций отдыха детей и их оздоровления проверили сотрудники Роспотребнадзора Тюменской области в ходе плановых выездов в летний период 2023 года. Также в 470 организаций сотрудники ведомства осуществили профилактические визиты, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В 143 лагерях были выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. Большая их часть носила режимный характер и оперативно устранялась.

Всего за летнюю оздоровительную кампанию 2023 года отдохнули более 130 тыс. детей и подростков Тюменской области. Услуги отдыха и оздоровления предоставляли 657 организаций.

Все лагеря имели заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства и были включены в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков.

Все сотрудники перед началом каждой смены проходили лабораторные обследования на коронавирус. Персонал пищеблоков также проходил обследование на острые кишечные инфекции.

На территории организаций отдыха и оздоровления детей своевременно проведены противоклещевые обработки, а также дератизационные и дезинсекционные мероприятия.

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