  • 5 сентября 20235.09.2023вторник
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Книга, написанная тюменцами, стала финалистом национального конкурса

Общество, 18:05 05 сентября 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Историко-культурологический литературно-художественный альманах "Тюмень – столица деревень" получил диплом финалиста в номинации "Культурный код" национального конкурса "Книга года-2023". Редакторы-составители издания – профессор Антропошколы ТюмГУ Наталья Балюк и Александр Вычугжанин, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Альманах посвящен судьбам сибирской и российской деревни. Первоначальный замысел издания – показать историю деревень Тюменского уезда. Тюмень – первый русский город за Уралом, как форпост освоения огромной Сибири, определил логику повествования, где тема переселения на вольные земли стала основной сюжетной линией многих жизненных историй и событий.

В тематические рубрики альманаха вошли уникальные воспоминания крестьян и их потомков о прошлой народной жизни, личные истории, архивные изыскания, научные исследования, раритетные тексты, яркие образцы традиционной народной культуры тюменской деревни, впитавшей в себя древние истоки крестьянской цивилизации России.

Отметим, в шорт-лист конкурса вошли 46 изданий, выпущенных 26 издательствами. Всего было подано более 900 книг от 108 издательств из 23 населённых пунктов России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Книга года , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:22 05.09.2023447 подростков из Нижнетавдинского района поработали на летних каникулах
19:00 05.09.2023Участницей попавшего в книгу рекордов детского пленэра стала тюменка
18:05 05.09.2023Книга, написанная тюменцами, стала финалистом национального конкурса
17:54 05.09.20236 сентября - события дня