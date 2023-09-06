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В абатской районной больнице завершили капитальный ремонт

Общество, 15:01 06 сентября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт двух этажей стационара завершили в абатской районной больнице. На третьем этаже готовы помещения для отделения реанимации, эндоскопии и лаборатории. На четвертом этаже в обновленных палатах будут получать медицинскую помощь пациенты терапевтического отделения. Здесь также развернут койки геронтологии и паллиативной помощи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Весь наш коллектив был задействован в этом процессе, и мы целенаправленно работали для того, чтобы создать комфортное и безопасное пространство для наших пациентов. Каждая деталь и каждый уголок были тщательно проработаны, чтобы обеспечить высокий уровень медицинской помощи", - сказал главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.

В рамках капитального ремонта полностью обновили инженерные коммуникации: систему электроснабжения, водопровод, канализацию, вентиляцию. Установили современную противопожарную систему. Также провели реконструкцию палат. В них появился отдельный санузел. Приобрели новую мебель и современное медицинское оборудование, которое поможет врачам проводить точную диагностику и эффективное лечение.

В стационаре появился переносной рентгеновский аппарат, УЗИ-аппарат, инфузионные стойки и многое другое.

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