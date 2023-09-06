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Строительство новой подкачивающей насосной станции завершается в районе Лесобазы

Экономика, 14:16 06 сентября 2023

департамента городского хозяйства Тюмени | Фото: департамента городского хозяйства Тюмени

Динамичным развитием Тюмени, а также необходимостью обеспечения тепловой нагрузки для района Лесобазы обусловлено строительство новой подкачивающей насосной станции. На строительной площадке в рамках объезда объектов теплоснабжения перед новым отопительным сезоном побывал глава города Руслан Кухарук.

Возведение станции выполнено на 91 %. Объект в перспективе обеспечит расход теплоносителя 1 тыс. 750 т/ч. Планируемый прирост нагрузки - 72,6 гКал/час. Срок завершения строительства с учетом пуско-наладочных работ запланирован 15 сентября.

По словам директора по капитальному строительству и ремонту компании "УСТЭК" Веры Маторыгиной, контроль и переключение всех технологических процессов будут происходить в автоматическом режиме через единую диспетчерскую.

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"Станция обеспечит не только существующие и строящиеся микрорайоны, но и территории будущего КРТ", - отметил Руслан Кухарук.

Николай Ступников

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# отопительный сезон , Руслан Кухарук

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