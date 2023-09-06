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Ремонт теплосети на улице Артамонова в Тюмени завершится к 15 сентября

Экономика, 13:43 06 сентября 2023

департамента городского хозяйства Тюмени | Фото: департамента городского хозяйства Тюмени

Ремонт магистральной тепловой сети диаметром 530 мм по ул. Артамонова завершается в Тюмени. Объект обеспечивает теплом 22 жилых дома, а также детский сад.

Ход работ оценил глава Тюмени Руслан Кухарук во время объезда объектов теплоснабжения в преддверии нового отопительного сезона 6 сентября.

По словам гендиректора УСТЭК Александра Перекальского, только за прошедший год на данном участке было зафиксировано семь повреждений. "Было принято решение о реконструкции теплосети. В этом году реализован ее первый этап на участке в 260 метров", - отметил он.

В настоящее время ремонт выполнен на 80 %. Завершить ремонт тепломеханической части планируется 15 сентября, благоустройства прилегающей территории - 6 октября.

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# отопительный сезон , ремонт теплосетей , Руслан Кухарук

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