В Тюменской области стартует курс по профориентации школьников "Россия – мои горизонты"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Курс по профориентации "Россия – мои горизонты" стартует во всех школах Тюменской области 7 сентября. На еженедельных уроках – всего их 34, эксперты расскажут о достижениях в экономике, ученики смогут попробовать себя в роли специалистов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, по завершению курса школьники составят собственное представление о рынке труда и перспективных профессиях.

Программа реализуется как одно из направлений профориентационного минимума, который Минпросвещения России внедряет с нового учебного года в школы страны. Занятия адаптированы под возраст школьников. В "Профминимуме" участвуют ученики с 6 по 11 классы.