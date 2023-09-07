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Из Тюменской области экспортировали 120 тысяч тонн зерна и продуктов переработки

Экономика, 13:09 07 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

120 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки отправили на экспорт агропредприятия Тюменской области с начала 2023 года. Это в 26 раз больше, чем в прошлом году. Вся продукция обследована, на нее выдано 3 тыс. 347 фитосанитарных сертификатов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Наибольший объем экспорта - 51,55 тыс. тонн - приходится на ячмень, еще 50,69 тыс. тонн пшеницы, 11,54 тыс. тонн гороха, 2,24 тыс. тонн овса, 1,64 тыс. тонн отрубей и 247 кг овсяных хлопьев.

Основным импортером тюменской сельхозпродукции является Казахстан. Управление выдало 3 тыс. 221 фитосанитарный сертификат на более чем 112 тыс. тонн продукции в сопредельное государство.

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# зерновые культуры , Россельхознадзор , экспорт

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