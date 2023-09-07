Герой России Рустам Сайфуллин дал урок мужества тюменским старшеклассникам

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Старшеклассники школы №9 стали участниками урока мужества в парке им. Гагарина. Его провел Герой России полковник Рустам Сайфуллин. Встреча прошла на туристическом слете, который уже 50 лет подряд ежегодно собирает школьников в первую неделю сентября, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Военный рассказал ребятам о том, что в его семье чтят память о деде – участнике Великой Отечественной войны, знают его боевой путь и бережно хранят ордена и медали.

"В седьмом классе я уже определился, что буду военным и стал готовиться к поступлению в военное училище. И вы тоже должны уже сейчас определиться, куда пойдете учиться по окончанию школы. Ваша главная задача – стать полезными семье и стране, чтобы родители могли вами гордиться", - напутствовал ребят Рустам Сайфуллин.

Ученица 11 "б" класса школы №9, Юлия Кнакнина отметила важность и своевременность подобных патриотических уроков.

"Сегодня для нас, старшеклассников, встреча с Героем России, который был в зоне специальной военной операции, – это возможность пообщаться с ним лично, задать свои вопросы. Это большой пример для нашего поколения", – сказала она.

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Мама пятерых детей Анастасия Налечко также подчеркнула необходимость проведения таких встреч.

"У меня трое сыновей, я их воспитываю патриотами нашей страны, настоящими защитниками. Ребята обязательно пойдут служить в армию, как и их папа, который не так давно вернулся из зоны спецоперации. Наша семья гордится им!" – добавила женщина.

Добавим, что на турслете школьники по традиции участвуют в веселых стартах, проходят полосу препятствий, выполняют задания по спортивному ориентированию, учатся ставить палатки, разбивают пикники, приобщаются к природе и экологии при поддержке родителей.