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Восемь ординаторов Сеченовского университета принял на работу ФЦН Тюмени

Общество, 13:42 07 сентября 2023

vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Восемь ординаторов первого года обучения кафедры нейрохирургии института клинической медицины Сеченовского университета поступили на работу в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Два года они будут обучаться навыкам для получения диплома и звания врача-нейрохирурга.

По информации пресс-службы медучреждения, в ФЦН в распоряжении ординаторов находится уникальная микрохирургическая лаборатория, аналогов которой нет в мире. Ее условия работы полностью приближены к работе операционной сразу на 11 столов. Имеются также нейрохирургический симулятор, лаборатории 3D-прототипирования и нейроимиджинга.

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, заведующий кафедрой нейрохирургии Сеченовского университета Альберт Суфианов напутствовал ординаторов.

"Добро пожаловать в семью нашего центра. Вы пришли в команду профессионалов, где все усилия направлены на здоровье пациентов. Вы должны встать в ряд с сильными врачами-нейрохирургами, поставить нейрохирургию в своей жизни на первое место и не отступать от намеченной цели. Мы поможем вам в этом", - сказал он.

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# нейрохирургия , ФЦН

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