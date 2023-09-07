133 тысячи посылок из интернет-магазинов получили тюменцы на почте

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

133 тыс. посылок с заказами из интернет-магазинов доставила Почта России жителям Тюменской области с начала 2023 года. Количество интернет-заказов увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом. Это связано с развитием электронной коммерции в России и увеличением онлайн-активности тюменских предпринимателей, сообщает пресс-служба учреждения.

"Почта России работает с крупными маркетплейсами и с частным бизнесом, который заинтересован в прямых доставках до покупателя. Количество отправлений растет за счет дистанционной торговли. Почта активно помогает тюменским хендмейкерам доставить их товар в любую точку России", - сказал директор Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.

Каждая пятая посылка, которую доставила Почта России жителям Тюменской области, заказана на онлайн-площадке. В 2023 году среди тюменцев увеличился спрос на почтовую доставку автозапчастей в посылках. Кроме этого в два раза выросла активность региональных онлайн-ритейлеров.

За семь месяцев текущего года интернет-магазины Тюменской области отправили Почтой России в разные регионы страны более 354 тыс. заказов клиентам, в том числе с уникальной продукцией: авторскими картинами, обувью, сумками из экоматериалов, украшениями, игрушками, тобольскими шедеврами косторезного промысла.

Отметим, что для удобства пользователей услуг Почта России предлагает возможность получения посылок из интернет-магазина в почтоматах. Это быстро, доступно и не требует визита в почтовое отделение. В Тюмени работает 78 почтоматов в разных частях города в шаговой доступности от дома.