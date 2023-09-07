259 специалистов сферы культуры Тюменской области повысили квалификацию в ведущих вузах России

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

259 специалистов сферы культуры Тюменской области прошли повышение квалификации в ГИТИСе, Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, музыкальном училище при Московской государственной консерватории, Санкт-Петербургском государственном институте культуры, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Педагог Ярковской детской музыкальной школы Римма Кривоногова научилась новым методам работы в Российской академии музыки им. Гнесиных на курсе "Интерактивные технологии в музыкальном образовании".

"Обучение в Гнесинке стало огромным подспорьем. На курсе я получила знания и методические материалы, помогающие составлять структуру урока с использованием интерактивной доски и выстраивать последовательность занятий", – говорит Римма Кривоногова.

Так, ученики Ярковской детской музыкальной школы в 2023 году будут учиться по-новому. На занятиях у ребят появится новая практика – прослушивание музыки с применением интерактивной доски.

К примеру, малыши на интерактивной доске смогут изучать названия музыкальных инструментов и "рисовать музыку" с помощью цветных маркеров, старшеклассники играть в обучающие игры, анализировать разные версии музыкального произведения.

Римма Кривоногова считает, что для детей это будет отличной мотивацией, поможет поддерживать внимание во время урока и лучше усваивать информацию благодаря наглядности.