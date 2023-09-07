Интернет-мошенник выманил у тюменца более 2 млн рублей
Происшествия, 16:49 07 сентября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
2,3 млн рублей похитили мошенники у жителя Тюмени под предлогом инвестирования на виртуальной торговой бирже, сообщает прокуратура Тюменской области.
Потерпевший самостоятельно перечислил деньги на банковские счета, указанные мошенником. О том, что его обманывают, он не подозревал. Возбуждено уголовное дело.
Всего за минувшую неделю от телефонных и интернет-мошенников пострадал 41 житель региона. Общая сумма похищенных денежных средств составила 6,8 млн рублей.