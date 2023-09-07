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Интернет-мошенник выманил у тюменца более 2 млн рублей

Происшествия, 16:49 07 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,3 млн рублей похитили мошенники у жителя Тюмени под предлогом инвестирования на виртуальной торговой бирже, сообщает прокуратура Тюменской области.

Потерпевший самостоятельно перечислил деньги на банковские счета, указанные мошенником. О том, что его обманывают, он не подозревал. Возбуждено уголовное дело.

Всего за минувшую неделю от телефонных и интернет-мошенников пострадал 41 житель региона. Общая сумма похищенных денежных средств составила 6,8 млн рублей.

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# мошенничество , уголовное дело

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