Городские библиотеки Тюмени перешли на зимний режим работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские городские библиотеки перешли на зимний режим работы в сентябре. Об этом сообщают на официальной странице во ВКонтакте.

Ряд библиотек будут работать с 10 до 19 часов со вторника по пятницу, а в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов. Выходной день в учреждениях предусмотрен по понедельникам, а санитарный – в последний четверг каждого месяца.

Специалисты библиотек № 10 и 21 трудятся по другому графику. Временно не работают три учреждения, № 16, 17 и 18.

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